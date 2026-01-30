LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | tie-break spartiacque nel 3° set

Alcaraz e Zverev si sfidano negli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. Dopo due set molto combattuti, il match si infiamma nel terzo, con un tie-break che potrebbe decidere le sorti della partita. Al momento, lo spagnolo conduce 2-1 nei set, ma il punteggio è ancora aperto. I due giocatori continuano a lottare punto su punto, senza lasciare spazio a errori. La tensione aumenta ad ogni scambio, mentre gli appassionati seguono con il fiato sospeso questa sfida che promette spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Prima e palla corta per Alcaraz. Non parte neppure Zverev 2-6 Lungo il rovescio di Alcaraz in uscita dal servizio. Seconda 2-5 Ottima smorzata giocata da Zverev che in precedenza aveva tagliato il campo con il back di rovescio. Finalmente un po’ di tattica per il tedesco. 2-4 Gli effetti di dover giocare sempre a tutto braccio: ottima risposta di Alcaraz che mette i piedi in campo ma spedisce lungo il dritto. Si salva il tedesco. Seconda 2-3 In corridoio il dritto in contropiede di Alcaraz. Mini-break Zverev 2-2 Prima ad uscire vincente. 1-2 Servizio vincente al centro a 209 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

