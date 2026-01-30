LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | si rimane ‘on serve’ nel 3° set

Alcaraz e Zverev sono ancora in partita, con il terzo set sul 4-3 e tutto da decidere. Sul campo si vede un match intenso, con scambi veloci e punti che tengono il pubblico con il fiato sospeso. L’ultimo scambio ha regalato un momento di tensione: lo spagnolo ha tentato una smorzata che si è rivelata fatale, finendo sul nastro e lasciando il pubblico senza parole. Ora tutto si gioca negli ultimi giochi, con i due ai limiti delle forze.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Muore sul nastro la smorzata dello spagnolo che si era aperto il campo con il colpo precedente. L'iberico non aveva bisogno di giocare la smorzata perfetta visto che Zverev era fermo a 3 metri dalla linea di fondo. 30-15 Splendido rovescio lungolinea di Alcaraz. Ottavo vincente con il rovescio per lo spagnolo contro uno solo del tedesco. 30-0 Servizio e dritto 15-0 Prima al centro vincente 4-3 Gioco Alcaraz: prima al centro vincente. Lunga la risposta di dritto di Zverev. 40-30 Ace! 30-30 In rete la risposta di rovescio di Zverev. Brutto errore del tedesco che non è riuscito a far partire lo scambio con il proprio colpo.

