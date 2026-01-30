LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 6-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | tie-break nel secondo set

Alcaraz e Zverev si sfidano in diretta agli Australian Open 2026. Dopo aver vinto il primo set, il secondo è ancora in parità con un 6-6 e un tie-break in corso. La partita è molto combattuta, e i due giocatori si alternano nel tentativo di prendere il comando. Il pubblico segue con attenzione ogni punto, mentre il match entra nella fase decisiva. La tensione si taglia con il coltello sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si cambia campo in perfetta parità. 3-3 Prima ad uscire e smorzata dalla parte opposta. Ricamo perfetto di Alcaraz che ha fintato bene il rovescio. 2-3 In rete la risposta di dritto di Alcaraz. 2-2 Prima al centro vincente per il tedesco 2-1 Lunga la risposta di dritto di Zverev su una buona seconda dello spagnolo. Seconda 1-1 Zverev può solo mettere la racchetta sul servizio ad uscire. La palla passa per poco con lo spagnolo che si avventa sulla palla ed accelera con il dritto incrociato. Il tedesco indovina l’angolo, arriva sulla palla e gioca un buon passante su cui salva a rete lo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: tie-break nel secondo set Approfondimenti su Alcaraz Zverev LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 2-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del tedesco nel secondo set In diretta dall’Australian Open, Zverev rompe il servizio di Alcaraz nel secondo set e si porta sul 5-2. LIVE Musetti-Collignon 4-6, 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: tie-break nel secondo set Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su Alcaraz Zverev Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 1-0, in semifinale degli Australian Open. Carlos vince il 1° set 6-4; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set; Diretta Alcaraz-Zverev oggi, Australian Open 2026. Risultato live; Alcaraz-Zverev, il risultato LIVE della semifinale. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 5-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo ricuce lo strappo, fasi decisive del 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Zverev attacca con il dritto in contropiede e si consegna ad Alcaraz che era rimasto su quell'angolo A-40 ... oasport.it Australian Open LIVE: semi maschili. Alcaraz-Zverev 1-0Tennis - Australian Open | Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic ... ubitennis.com Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook Results for " LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.