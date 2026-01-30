LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 5-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | lo spagnolo ricuce lo strappo fasi decisive del 2° set

In diretta dagli Australian Open, Alcaraz e Zverev si sfidano sul campo. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo riesce a rientrare, mettendo pressione sul tedesco. La partita è molto combattuta, con momenti di grande tensione, soprattutto nel secondo set. Zverev sbaglia un colpo facile, spedendo la palla in rete, e questo potrebbe cambiare l’inerzia del match. La tensione è palpabile mentre i due giocatori cercano di dominare lo scontro, che si sta rivelando più combattuto del previsto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bruttissimo dritto di Zverev che spedisce in rete il colpo dal centro del campo. Saggio Alcaraz a giocare un chop di dritto, consegnando all'avversario una palla senza peso sul dritto. 15-15 Prima al centro vincente. Per assurdo quando è sotto nel punteggio il tedesco ritrova serenità al servizio 0-15 Alcaraz gioca una buona smorzata e poi passa con il dritto lungolinea, complice una leggera deviazione del nastro. 5-5 Gioco Alcaraz: servizio e dritto per lo spagnolo che ricuce definitivamente lo strappo in questo secondo set. 40-15 Di poco largo il dritto lungolinea di Zverev che si era aperto bene il campo con lo strettino di dritto 30-15 Zverev stecca la risposta e si ferma.

