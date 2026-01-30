LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 2-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | break del tedesco nel secondo set

In diretta dall’Australian Open, Zverev rompe il servizio di Alcaraz nel secondo set e si porta sul 5-2. Il tedesco ha trovato il modo di reagire e ora si avvicina alla vittoria, mentre lo spagnolo fatica a reagire. La partita è aperta e il pubblico resta incollato ai propri schermi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Gioco Zverev: lunga la risposta di dritto di Alcaraz che aveva deciso di rispondere dietro anche la scritta Melbourne. Seconda 40-30 Gran punto di Zverev che resetta immediatamente dopo l'errore precedente e viene a chiudere il punto a rete dopo il rovescio in contropiede in uscita dal servizio, su cui Alcaraz aveva fatto un miracolo per agguantare la palla. 30-30 Serve&volley di Zverev sulla seconda. Alcaraz aveva deciso di rispondere 34 passi dietro alla linea e trova una risposta bassa e nei piedi el tedesco 30-15 Prima al centro di Zverev, lunga la risposta di Alcaraz.

