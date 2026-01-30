Inizia il secondo set con Zverev che si salva da un momento difficile. Sul campo, il tedesco conquista subito alcuni punti, ma Alcaraz risponde con una buona risposta di rovescio e pareggia i conti. La partita tra i due prosegue a ritmo serrato, con il pubblico pronto a seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Buona prima per Zverev 30-15 Prima vincente per il tedesco 15-15 Alcaraz impatta bene la risposta di rovescio e lascia fermo il tedesco. 15-0 CHE PUNTO!! Stop volley incrociata di Zverev, ma Alcaraz ha un motorino sotto le gambe ed arriva sulla palla giocando bene in lungolinea il recupero. Il tedesco incrocia con il rovescio, ma lo spagnolo arriva anche su questa prima di arrendersi sul rovescio in contropiede 2-2 Gioco Alcaraz: GIÙ IL CAPPELLO PER CARLITOS!! Zverev aggredisce la seconda e trova una risposta profonda, ma lo spagnolo è lesto ad uscire dal movimento del servizio, colpisce in contro-balzo con il dritto e trova un angolo stretto irreale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° set

Approfondimenti su Alcaraz Zverev

Alcaraz e Zverev si affrontano negli ottavi di finale agli Australian Open 2026.

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alcaraz Zverev

Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 1-0, in semifinale degli Australian Open. Carlos vince il 1° set 6-4; Alcaraz-Zverev, il risultato LIVE della semifinale; LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo favorito, tedesco per stupire; Semifinali: Scontro tra Titani, chi sopravviverà sul cemento di Melbourne? In campo Alcaraz e Zverev.

LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Scappa in lunghezza il dritto di Zverev che era rimasto sul contropiede di Alcaraz. 40-40 Lungo il rovescio ... oasport.it

Alcaraz-Zverev, cosa è successo finoraC'è una novità per i clienti di Sky Sport Insider. Sta arrivando Circoletto Rosso, una nuova newsletter interamente dedicata al tennis che racconterà le storie e i gesti più belli. Quelli, insomma, da ... sport.sky.it

Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook

Results for " LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com