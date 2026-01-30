LIVE Alcaraz-Zverev 1-0 in semifinale degli Australian Open Carlos vince il 1° set 6-4

A Melbourne, si apre la semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Al primo set, il giovane spagnolo si aggiudica il punto con un 6-4. La partita promette grande spettacolo, con i due che si sfidano per la tredicesima volta in carriera.

Nessuna chance di rientrare per Sascha Zverev, Alcaraz chiude a zero e porta a casa il primo set 6-4. Per lo spagnolo l'80% di prime in campo contro il 64% del tedesco. Altra palla break per Alcaraz, Zverev serve una seconda poi il doppio fallo lo condanna. Ora Carlos serve per il primo set. Alcaraz ha una palla break grazie a un rovescio incrociato che pizzica la riga. Due servizi vincenti e palla del 4-3 per Zverev che chiude grazie a un errore dello spagnolo. Ognuno resta saldamente attaccato al proprio servizio, fa caldo, sopra i 30 gradi ma al momento il tetto rimane aperto: 3-2 Zverev Carlos Alcaraz e Sascha Zverev sono in campo per la prima semifinale degli Australian Open. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo aver vinto il primo set 6-4, Alcaraz si prende il vantaggio nel match degli Australian Open 2026.

