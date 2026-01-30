Lite tra passeggeri sull' autobus della Mom disabile ferito L' autista ferma il mezzo e fa scendere l' altro uomo che fugge ricerche in corso

Un’alterco tra passeggeri su un autobus della Mom si è intensificato nel primo pomeriggio di oggi a Treviso. L’autista ha deciso di fermare il mezzo e far scendere l’uomo coinvolto, che subito ha tentato di scappare. Sul posto sono ancora in corso le ricerche per rintracciarlo. Durante la lite, un disabile è rimasto ferito e ha richiesto assistenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

TREVISO - Una violenta lite a bordo di un autobus della Mom si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio, intorno alle 13, in uno degli orari di punta per il servizio, all'altezza della fermata di via Vittorio Veneto. Stando alle prime informazioni acquisite dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, si tratterebbe di una lite tra un 30enne trevigiano diversamente abile e un altro passeggero, al momento sconosciuto. La ricostruzione Secondo quanto si è appreso i due, dopo una serie di provocazioni verbali sarebbero passati alle vie di fatto, e ad avere la peggio sarebbe stato il passeggero disabile, rimasto ferito.

