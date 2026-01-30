Lissone incontri sessuali tra prof e studentessa 16enne | assolto l’insegnante

A Lissone, un insegnante accusato di aver avuto rapporti con una studentessa di 16 anni è stato assolto. Dopo il processo, il Tribunale di Monza ha deciso di assolverlo, annullando la condanna iniziale.

Lissone (Monza Brianza), 30 gennaio 2026 - Era stato condannato dal Tribunale di Monza per atti sessuali con una studentessa di 16 anni. Ora la prima sezione della Corte di Appello di Milano ha assolto un professore di italiano in pensione di 65 anni che era insegnante di istituto tecnico superiore di Lissone. Il registro elettronico alterato. I giudici hanno confermato la condanna, a 10 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, solo per avere alterato il registro elettronico della scuola per fare risultare regolarmente in classe la studentessa mentre invece si trovava in sua compagnia in un locale nella sua disponibilità e adibito a deposito, dove sarebbero avvenuti, secondo l'accusa, almeno due incontri sessuali.

