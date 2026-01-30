Giubilei si infuria contro Vannacci, accusandolo di aver copiato nome e simbolo del suo movimento. Lancia subito l’allarme e annuncia che si rivolgerà alle vie legali per difendere la sua identità. La polemica tra i due continua a scaldare l’ambiente politico e sui social.

“Vannacci ha lanciato un partito o un movimento, che ha il nome assolutamente uguale al nostro e un logo anch’esso simile al nostro. Ci faremo valere nelle sedi competenti “. Lo annuncia nella trasmissione Calibro 9, su Radio Cusano Campus, Francesco Giubilei, fondatore della rivista e think tank Nazione Futura, uno dei principali poli culturali del conservatorismo italiano vicino a Fratelli d’Italia. Il 27 gennaio scorso Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, ha depositato il marchio “Futuro Nazionale” per un possibile nuovo soggetto politico, da molti interpretato come preludio a un partito sovranista alla destra della Lega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ira di Giubilei contro Vannacci: “Ci ha copiato nome e simbolo, ci faremo valere in tribunale”

Il nuovo logo di Roberto Vannacci, chiamato “Futuro Nazionale”, ha scatenato una polemica.

A poche ore dall’annuncio di Roberto Vannacci di voler creare un nuovo partito, scoppia già la polemica sui social.

Futuro nazionale, bufera sul nuovo logo di Vannacci, Giubilei: "È uguale a quello di Nazione Futura. Sleale da parte sua, pronti alla diffida" x.com

