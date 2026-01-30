L’uso dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario aumenta di giorno in giorno. Sempre più pazienti si rivolgono a strumenti digitali per cercare informazioni sulla propria salute, senza dover passare sempre dal medico. Medici e specialisti devono affrontare il problema di come integrare queste nuove tecnologie nella pratica clinica, tra vantaggi e rischi. La linea tra aiuto e possibile errore si fa sempre più sottile, e ci sono ancora molte incognite su come gestire tutto questo in modo sicuro.

Usiamo i sistemi di intelligenza artificiale per produrre testi, immagini, video, documenti e un sacco di altre cose. E i sistemi di intelligenza artificiale usano i nostri dati per allenarsi, migliorare e diventare sempre più potenti, anche in ambito medico. Dalle applicazioni commerciali come ChatGPT Salute ai sistemi di analisi diagnostica, le AI cambieranno sempre di più il nostro modo di affrontare le questioni di salute a cominciare dalle visite dal medico. Ma quali rischi ci sono, oltre alle grandi opportunità? Ci occupiamo poi dell’enorme frana a Niscemi, in Sicilia, e di una novità scientifica per la Tour Eiffel. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’intelligenza artificiale tra pazienti e medici

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

L'Italia si distingue nella rivoluzione della terapia oncologica grazie all'integrazione di Intelligenza Artificiale e realtà virtuale.

La regione Umbria avvia un progetto pilota per integrare l’intelligenza artificiale nella medicina generale.

