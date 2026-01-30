Lino Guanciale e Levante sono i protagonisti della nuova serie tv

(askanews) – Il racconto della cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro arriva il 3 e 4 febbraio su Rai 1 con la serie di Pietro Valsecchi L’invisibile. Protagonista della fiction diretta da Michele Soavi è il Colonnello che guida la squadra di Carabinieri del ROS, interpretato da Lino Guanciale. Da anni è sulle tracce del boss di mafia, l’ultimo stragista, protetto da una vasta rete di persone, latitante da 30 anni. Dopo vari fallimenti con la sua squadra, di cui nella serie fa parte anche Leo Gassmann, riesce però portare a termine l’operazione Tramonto, che ha portato alla cattura del boss, il 16 gennaio 2023. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lino Guanciale e Levante (all'esordio da attrice) protagonisti della serie tv "L'invisibile" sulla cattura di Messina Denaro: il 3 e 4 febbraio su Rai 1

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

