Lindsey Vonn è caduta oggi a Crans-Montana durante una discesa libera di Coppa del Mondo. La sciatrice americana, a pochi giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è ferita durante l’ultima gara prima delle gare olimpiche. La situazione preoccupa gli addetti ai lavori, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle sue condizioni.

Lindsey Vonn è caduta nella discesa libera della coppa del mondo di sci a Crans-Montana, oggi venerdì 30 gennaio, nell’ultima gara di questa specialità prima delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 al via il 6 febbraio. La caduta tiene in ansia la squadra statunitense e tutti i suoi fan in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. Cosa è successo a Crans-Montana. Vonn ha perso il controllo atterrando da un salto ed è finita impigliata nelle reti di sicurezza. Alla fine si è rialzata, dopo aver ricevuto le cure mediche, e si è allontanata con cautela. Ha poi rimesso gli sci, ma si è fermata per controllare il ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lindsey Vonn caduta oggi a Crans-Montana, ansia per le Olimpiadi: come sta

La discesa libera femminile a Crans-Montana è stata cancellata dopo sei cadute e condizioni di neve che peggioravano.

La discesa libera femminile di Coppa del mondo a Crans-Montana è stata cancellata poco prima della partenza.

Caduta per Lindsey Vonn a Crans Montana: urla laceranti, poi si rialzaAGGIORNAMENTO ORE 13.30. Le prime dichiarazioni del suo allenatore Aksel Lund Svindal. Lindsey Vonn è purtroppo incappata in una brutta caduta durante la discesa libera di Crans Montana, prova valida ... oasport.it

Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Gli aggiornamenti dall’allenatore SvindalDurante la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Lindsey Vonn è incappata in una brutta caduta. La ... oasport.it

+++ AGGIORNAMENTO+++ GARA CANCELLATA! Incredibile quanto accade a Crans Montana. Una neve insidiosa ed un tracciato che non aiuta. Nella discesa femminile cadono tutte, alcune fortunatamente senza conseguenze, altre, come Lindsey Vonn ch - facebook.com facebook

Lindsey Vonn, le foto della caduta di oggi nella discesa libera di Crans Montana e le news #SkySport x.com