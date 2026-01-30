L' Ice separa il padre caregiver dal figlio disabile | il ragazzo muore senza di lui

L'assenza del padre al funerale del figlio disabile scuote la comunità. Maher Tarabishi non ha partecipato ai funerali di Wael, il suo figlio di 30 anni affetto dalla malattia di Pompe. La distanza tra loro si è fatta ancora più evidente in un momento così drammatico, lasciando molti a chiedersi come sia potuto succedere.

I funzionari dell'Immigrazione non hanno permesso all'uomo di partecipare al funerale. Era stato arrestato lo scorso ottobre a Dallas, dove viveva da oltre vent'anni prendendosi cura a tempo pieno del figlio Wael, affetto da una patologia rara, morto pochi giorni fa. Per la famiglia l'assenza del padre avrebbe pesato in modo determinante Il 29 gennaio Maher Tarabishi non è andato al funerale di suo figlio di 30 anni, Wael, affetto dalla malattia di Pompe, una rara patologia genetica. L'Ice non ha accettato di concedergli un permesso giornaliero per uscire dall'istituto detentivo di Dallas, in Texas, per permettergli di salutarlo per l'ultima volta.🔗 Leggi su Today.it

Un uomo di 62 anni, Maher Tarabish, è morto poche ore dopo essere stato arrestato dall'ICE mentre si prendeva cura del suo figlio disabile negli Stati Uniti.

Un uomo di 62 anni, Maher Tarabish, è stato arrestato dall’ICE mentre stava aiutando il figlio disabile.

