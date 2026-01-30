Libano i familiari dei prigionieri siriani e libanesi chiedono la liberazione dei loro parenti

Le famiglie dei prigionieri siriani e libanesi si sono radunate di fronte alle carceri chiedendo la liberazione dei loro cari. Sono anni che aspettano notizie e libertà, ma finora nessuna risposta concreta. La protesta è stata pacifica, con i parenti che hanno urlato il loro dolore e la loro rabbia. La situazione dei detenuti resta al centro dell’attenzione, mentre le autorità non hanno ancora preso decisioni chiare.

Le famiglie dei prigionieri siriani e libanesi detenuti in Libano hanno tenuto una manifestazione per dire che i loro parenti sono detenuti ingiustamente da anni. La manifestazione arriva in risposta ai colloqui tra Libano e Siria per stringere un accordo che vedrebbe le autorità libanesi consegnare i prigionieri siriani al paese vicino. Amal Shamseldin, moglie del religioso radicale sunnita Ahmad al-Assir, ritiene che un accordo debba includere anche i prigionieri libanesi, non solo i siriani. “Anche noi (riferendoci ad al-Assir) siamo stati imprigionati a causa della rivoluzione siriana. E proprio come loro hanno subito un torto, anche noi abbiamo subito un torto”, ha detto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, i familiari dei prigionieri siriani e libanesi chiedono la liberazione dei loro parenti Approfondimenti su Libano Prigionieri Venezuela, l'annuncio del governo sulla liberazione dei prigionieri: "Vogliamo la pace" Il governo del Venezuela ha annunciato la liberazione di alcuni prigionieri, secondo quanto dichiarato dal presidente dell’Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez. Fidanza: L’Italia lavorerà a livello diplomatico per la liberazione dei prigionieri politici di Maduro L’Italia continuerà a impegnarsi a livello diplomatico con gli Stati Uniti per favorire la liberazione dei prigionieri politici del regime di Maduro. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Viaggio dentro la prigione siriana degli ex guerriglieri dell'Isis - In mezz'ora 19/10/2025 Ultime notizie su Libano Prigionieri Argomenti discussi: LIBANO DEL SUD. Vite sospese lungo la Blue Line con una nuova guerra alle porte; Evento finale del progetto 'Scuola Alternativa 2.0', un ponte di dialogo tra studenti quartesi e bimbi dei campi profughi palestinesi; Il Segretario di Stato Parolin, sul Board of Peace: Non si possono dimenticare le criticità - Dieci Paesi chiedono l'ingresso senza ostacoli degli aiuti a Gaza; Il mese prossimo Papa Leone XIV si recherà in Turchia e Libano per il suo primo viaggio all'estero. Libano, i familiari dei prigionieri siriani e libanesi chiedono la liberazione dei loro parenti(LaPresse) Le famiglie dei prigionieri siriani e libanesi detenuti in Libano hanno tenuto una manifestazione per dire che i loro parenti ... stream24.ilsole24ore.com Nuovo Open Day alla Scuola Primaria di Libano! - facebook.com facebook ULTIM'ORA: Secondo fonti libanesi Abbas #Araqchi, il cosiddetto ministro degli Esteri della Repubblica islamica, sarebbe fuggito in #Libano con la moglie e i figli; la sua famiglia si troverebbe in una casa. La fuga sarebbe stata preparata due giorni fa. Gli ayat x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.