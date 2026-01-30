L'ex letterina Daniela Bello replica a Corona | Il sistema Gerry non è mai esistito mai ricevuta un'avance

Daniela Bello si schiera apertamente contro le accuse di Fabrizio Corona. L’ex letterina, che ha lavorato con Ilary Blasi e Silvia Toffanin, afferma di non aver mai ricevuto avances da Gerry Scotti. La donna sottolinea che il “sistema Gerry” non è mai esistito e ribadisce la sua posizione.

Anche Daniela Bello si schiera dalla parte di Gerry Scotti dopo le accuse di Fabrizio Corona. Ex letterina al fianco di Ilary Blasi e Silvia Toffanin, la donna nega di avere mai ricevuto avance da parte del conduttore di Passaparola.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

