L’ex Boccardi Massimo rispetto per squadra e tifosi Esultare? No mai

Domenica Filippo Boccardi incontrerà la Robur da avversario, per la prima volta. "Fino a poco tempo fa mi sentivo ancora un giocatore bianconero – dice al Fol –: sarà sicuramente una gara diversa dalle altre. Se dovessi segnare non esulterei, non mi permetterei mai di mancare di rispetto a squadra e tifosi". L’attaccante ripercorre le tappe della separazione. "Ho attraversato un periodo personale difficile e l’ho comunicato a società e staff – spiega –: abbiamo concordato un programma graduale di rientro. Due giorni dopo l’inizio del percorso, il procuratore mi dice che dovevo rientrare subito in gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

