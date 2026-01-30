Lewis Hamilton ha venduto la sua collezione di auto per dedicarsi a una nuova costosissima mania

Lewis Hamilton ha deciso di chiudere il capitolo auto e si è messo a collezionare qualcosa di nuovo e molto costoso. Il pilota britannico ha annunciato di aver venduto le sue auto per finanziare questa passione, senza però svelare di cosa si tratta. Ora si dedica a qualcosa di diverso, con l’obiettivo di riempire la sua vita di nuovi oggetti e sfide.

Lewis Hamilton ha fatto sapere di aver dato il via a una nuova collezione dopo quelle delle automobili. Il pilota della Ferrari è tornato alle figurine: "Ne compro ogni settimana". Lewis Hamilton ha venduto tutte le sue supercar che valevano una fortuna: Mi sono sbarazzato di tutto. Lewis Hamilton ha confermato di aver venduto l'intera collezione di supercar dal valore di milioni: Non ho più macchine, oggi mi dedico all'arte. Ma resta un debole per la Ferrari F40. Lewis Hamilton ha venduto l'intera collezione di supercar. L'attenzione all'ambiente e soprattutto il suo amore per l'arte. Sono le due ragioni che potrebbero aver spinto Lewis Hamilton a vendere la sua collezione di super sportive e hypercar (valutata oltre dieci milioni di euro).

