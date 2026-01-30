Lewis Hamilton ha venduto la sua collezione di auto per dedicarsi a una nuova costosissima mania

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lewis Hamilton ha deciso di chiudere il capitolo auto e si è messo a collezionare qualcosa di nuovo e molto costoso. Il pilota britannico ha annunciato di aver venduto le sue auto per finanziare questa passione, senza però svelare di cosa si tratta. Ora si dedica a qualcosa di diverso, con l’obiettivo di riempire la sua vita di nuovi oggetti e sfide.

Lewis Hamilton ha fatto sapere di aver dato il via a una nuova collezione dopo quelle delle automobili. Il pilota della Ferrari è tornato alle figurine: "Ne compro ogni settimana".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lewis Hamilton

Lewis Hamilton attacca la FIA dopo la sua penalità in Messico

Lewis Hamilton: “I risultati parlano chiaro. Ma questa stagione mi ha insegnato una cosa importante”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lewis Hamilton

Argomenti discussi: Lewis Hamilton ha venduto la sua supercar per dieci milioni di euro; F1, Hamilton (Ferrari) in Giordania per portare aiuti umanitari a Gaza; Hamilton e la to do list per la svolta Ferrari. Ma attenzione a non scontentare Leclerc...; Il 2026 sarà una sfida estremamente importante per Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton ha venduto tutte le sue supercar che valevano una fortuna: Mi sono sbarazzato di tuttoLewis Hamilton ha confermato di aver venduto l’intera collezione di supercar dal valore di milioni: Non ho più macchine, oggi mi dedico all’arte. Ma resta un debole per la Ferrari F40. Lewis ... fanpage.it

Lewis Hamilton ha venduto l'intera collezione di supercarL'attenzione all'ambiente e soprattutto il suo amore per l'arte. Sono le due ragioni che potrebbero aver spinto Lewis Hamilton a vendere la sua collezione di super sportive e hypercar (valutata oltre ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.