Sabato alle 18:30 il Levante riceve l’Atletico Madrid al Ciutat de Valencia per la partita della 22ª giornata di Liga. I Granotas cercano di sfruttare il fattore campo, ma i Colchoneros arrivano determinati a conquistare punti importanti in trasferta. La sfida promette emozioni e scontri tra due squadre con obiettivi diversi in classifica.

Nel tardo pomeriggio di sabato l’Atletico Madrid si recherà al Ciutat de Valencia per affrontare il Levante, in una gara valida per la giornata numero 22 di Liga spagnola. I Colchoneros hanno appena vissuto una serata europea inspiegabile e quasi traumatica: avevano l’obiettivo di entrare nelle prime 8 e invece hanno perso in casa contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Atletico Madrid (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Granotas ricevono i Colchoneros

Pronostico Levante vs Atlético Madrid – 31 Gennaio 2026La sfida di La Liga tra Levante e Atlético Madrid, in programma il 31 Gennaio 2026 alle 18:30 allo Stadio Ciudad de Valencia, promette intensità e ordine ... news-sports.it

Atletico Madrid-Levante, quote e probabili formazioni: Álvarez sfida Etta EyongPer il Levante, attenzione su Karl Etta Eyong, che nel suo nuovo ruolo con la squadra valenciana ha già dato prova delle sue doti da attaccante in rapida evoluzione. Con 5 gol segnati nel corso della ... it.blastingnews.com

