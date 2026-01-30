L’Europa si è svegliata E l’università crei le vere innovazioni

Questa mattina, l’Europa si è svegliata con una novità importante dal mondo accademico. In diverse università, si sono avviati progetti innovativi che puntano a cambiare il modo di insegnare e fare ricerca. Le università stanno cercando di essere più aperte e pratiche, introducendo nuove idee e tecnologie. La speranza è di creare un vero cambiamento che possa portare benefici a studenti e società. La strada è ancora lunga, ma i primi segnali sono promettenti.

FINO MORNASCO (Como) "Grande è la confusione sotto al cielo. La situazione è eccellente", scriveva Mao Zedong. Oltre sessant’anni dopo, la citazione – aggiornata con un "sopra al cielo" – rivela lo stato dell’arte della New Space Economy. Tra i rabdomanti di quest’epoca di esplorazioni dell’ignoto c’è Luca Rossettini, Ceo e founder di una ormai ex start up, D-Orbit, con il cuore a Fino Mornasco e lo sguardo rivolto al cielo. E oltre. Rossettini è stato fulminato sulla via dello spazio a 5 anni, quando suo zio tentò di svelargli il mistero delle stelle. Da lì è nato il suo sogno: diventare astronauta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Argomenti discussi: Zelensky attacca l'Europa, Meloni: 'Da tempo chiedo che Ue si svegli'; Dall'Artico all'Asse Roma-Berlino, l'Europa sulla rotta trumpiana; L'Ue replica alle critiche di Zelensky: Incredibili, da noi 200 miliardi; L'Europa (e l'Italia) post-americana dopo Davos: Contare solo su noi stessi. Costerà migliaia di miliardi, anche per l'Ai.

