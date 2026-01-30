L’Europa si è svegliata E l’università crei le vere innovazioni

Questa mattina, l’Europa si è svegliata con una novità importante dal mondo accademico. In diverse università, si sono avviati progetti innovativi che puntano a cambiare il modo di insegnare e fare ricerca. Le università stanno cercando di essere più aperte e pratiche, introducendo nuove idee e tecnologie. La speranza è di creare un vero cambiamento che possa portare benefici a studenti e società. La strada è ancora lunga, ma i primi segnali sono promettenti.

FINO MORNASCO (Como) "Grande è la confusione sotto al cielo. La situazione è eccellente", scriveva Mao Zedong. Oltre sessant’anni dopo, la citazione – aggiornata con un "sopra al cielo" – rivela lo stato dell’arte della New Space Economy. Tra i rabdomanti di quest’epoca di esplorazioni dell’ignoto c’è Luca Rossettini, Ceo e founder di una ormai ex start up, D-Orbit, con il cuore a Fino Mornasco e lo sguardo rivolto al cielo. E oltre. Rossettini è stato fulminato sulla via dello spazio a 5 anni, quando suo zio tentò di svelargli il mistero delle stelle. Da lì è nato il suo sogno: diventare astronauta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Europa si è svegliata. E l’università crei le vere innovazioni Approfondimenti su Europa Università “Si crei il 'salotto' della città in corso Umberto e si riaprano al traffico i corsi" I consiglieri comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco riferiscono che il centro di Brindisi necessita di interventi sulla pavimentazione stradale. WhatsApp si veste a festa: tutte le innovazioni del periodo per agevolare le comunicazioni (e l’introduzione dell’IA) WhatsApp si rinnova con una serie di aggiornamenti pensati per migliorare l'esperienza degli oltre due miliardi di utenti globali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Europa Università Argomenti discussi: Zelensky attacca l’Europa, Meloni: 'Da tempo chiedo che Ue si svegli'; Dall’Artico all’Asse Roma-Berlino, l’Europa sulla rotta trumpiana; L’Ue replica alle critiche di Zelensky: Incredibili, da noi 200 miliardi; L'Europa (e l'Italia) post-americana dopo Davos: Contare solo su noi stessi. Costerà migliaia di miliardi, anche per l'Ai. Europa League, Roma e Bologna possono fare strada. Ma, per ora, il miglior italiano è... FarioliI giallorossi sono tra le primi otto, i rossoblù, decimi, devono prendersela più con il pareggio di una settimana fa con il Celtic che per l'1-1 di Atene. Ma chi ha fatto meglio è il tecnico del Porto ... gazzetta.it Il 2026 è l’anno cruciale per l’Italia e l’Europa: ecco le scelte da prendere secondo l’Istituto PiepoliSecondo l’indagine su 300 opinion leader tra imprese, politica e cultura, nell’anno in corso l’Europa sarà più coesa, spinta dalle pressioni esterne e dalle crisi in corso. Lavoro, energia e coesione ... milanofinanza.it La città di Roma si è svegliata con una notizia che stringe il cuore: Davide Lionello, figlio del leggendario attore e doppiatore Oreste Lionello, ha perso la vita ieri pomeriggio presso la stazione Subaugusta della Metro A. Il 52esto, secondo le prime ricostruzioni - facebook.com facebook Il 61% degli italiani vuole gli Stati Uniti d’Europa. Dal sondaggio di BiDiMedia emerge che qualcosa sta cambiando: anche molti elettori del centrodestra stanno capendo che, davanti alle sfide globali, l’Europa a metà non regge più. Per anni, figure come Don x.com

