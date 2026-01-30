L' Europa mette i Pasdaran tra i terroristi La milizia che fattura 12 miliardi l' anno

L’Unione Europea ha deciso di inserire i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici. La decisione arriva dopo anni di accuse e preoccupazioni sulla loro attività. La milizia, che fattura circa 12 miliardi di euro all’anno, riceve ancora il supporto di alcune frange dell’Iran, mentre all’estero si teme che questa mossa possa aumentare le tensioni già alte nella regione. I Pasdaran, noti anche come Guardiani della Rivoluzione, sono stati spesso protagonisti di azioni contro interessi occidentali e israeliani. La loro presenza in lista nera seg

«Marg bar America, marg bar Israel», morte all'America e a Israele, gridavano i Pasdaran al fianco dei giovani aspiranti suicidi che addestravamo in una grande caserma di Teheran nel 1985. A piedi scalzi e petto nudo correvano inquadrati sotto i fiocchi di neve e ripetevano all'infinito lo slogan contro l'Occidente. Gli istruttori dei Guardiani della Rivoluzione, anche loro scalzi e a petto nudo a zero gradi, stavano preparando le giovani reclute dei Basij ad immolarsi saltando in aria sui fitti campi minati della palude di Fao per aprire un varco al grosso delle truppe. La guerra Iran-Irak, durata quasi 10 anni, avrebbe provocato oltre un milione di morti.

