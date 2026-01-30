L' esercito dei migranti di Putin

Questa mattina si torna a parlare delle perdite dell’esercito russo in Ucraina. Secondo le fonti, ogni mese circa venticinquemila soldati rientrano tra le fila di coloro che vengono feriti o uccisi sul campo. La guerra continua a mietere vittime e le cronache di questi giorni raccontano di un conflitto che sembra non fermarsi, con un prezzo altissimo per tutti.

Ogni mese l’esercito russo perde circa venticinquemila soldati. Il processo per comunicare alle famiglie se qualcuno è morto in battaglia è lungo, a volte sono le mogli o le madri a far sapere che è da tempo che non sentono i loro mariti o figli. Non sempre ricevono risposta dall’esercito, è capitato che abbiano ricostruito la storia della morte tramite i racconti di altri. Mosca sta manifestando di essere disposta a mandare al fronte un numero altissimo di soldati e, anche se non c’è un movimento di ribellione in Russia per il momento, se il ministero della Difesa può evitare di mandare russi al fronte, evita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Kaja Kallas, premier estone, afferma che l’Europa resisterà più a lungo di Putin, sottolineando la necessità di rinunce di Mosca su esercito e budget militare.

