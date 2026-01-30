Questa storia inizia in modo insolito: una famiglia ebreo-tedesca, con radici profonde, ha vissuto un’epoca difficile e segnata da segreti nascosti tra le righe di un semplice tubetto di dentifricio. Mia nonna ricorda ancora come si lavasse i denti con quel prodotto radioattivo, il cui ingrediente principale era il carbonato di calcio esposto a radiazioni. Un dettaglio che sembra uscito da un romanzo, ma che invece racconta una realtà dura e nascosta, legata al lavoro di suo padre, un chimico incaricato di produrre quel

Mia nonna è cresciuta lavandosi i denti con un dentifricio radioattivo. L’ingrediente principale era carbonato di calcio esposto a radiazioni, e suo padre era il chimico incaricato di produrlo. Prima ancora che fosse in commercio ne aveva portati alcuni tubetti alla famiglia. Con il marchio «Doramad», prometteva gengive «cariche di una nuova energia vitale» e un sorriso «di un bianco accecante». Abitavano cosí vicino alla fabbrica che mia nonna si addormentava ascoltando il rimestio dell’autoclave. Nel 1935, quando furono costretti a lasciare la Germania, si portarono dietro qualche tubetto, che dall’interno delle valigie continuò a emettere deboli particelle alfa per gli oltre duemila chilometri del loro viaggio verso oriente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’epopea di una famiglia ebreo-tedesca, e le verità nascoste in un tubetto di dentifricio

Il 14 gennaio a San Felice sul Panaro, presso l'auditorium della biblioteca comunale, si terrà una serata dedicata alle verità nascoste sul delitto di Avetrana.

