Si chiude con "Leggero" il progetto musicale "Rivoluzione originale" di Lorenzo Sbarbati, cantautore maceratese classe 1991. Il singolo – prodotto da Ivan Amatucci – completa il ciclo di canzoni dedicate al tempo, all’elogio della lentezza e dell’essere presenti, anima e corpo, nella vita quotidiana. Sbarbati canta una leggerezza schiacciata dal peso della consapevolezza e delle esperienze, rimarcando l’importanza dell’ educazione all’ascolto e della lotta alla superficialità dei nostri tempi. Sbarbati, il titolo "Leggero" si oppone alle immagini presentate nei versi, emotivamente pesanti. Da cosa deriva questa impostazione? "Versi come "Leggero, con borse sotto agli occhi di sogni e di tristezza" sono l’emblema della leggerezza pesante, fatta di consapevolezze crescenti e certezze che, al contrario, diminuiscono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’elogio della lentezza di Sbarbati. Ecco "Leggero", l’ultimo singolo

