La legge sulle lobby arriva con anni di ritardo, ma alla fine è stata approvata. Velardi commenta il risultato dicendo che si tratta di una norma che, anche se in ritardo, può comunque rappresentare un passo avanti. La legge mira a regolamentare le attività delle lobby, anche se c’è chi resta scettico sui reali effetti. Per ora, il quadro resta in chiaroscuro: il testo potrebbe migliorare, ma bisogna aspettare di vedere come sarà applicato concretamente.

Ci sono leggi che arrivano tardi e altre che arrivano comunque. Quella sul lobbismo appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Attesa per oltre trent’anni, discussa, evocata, rinviata, oggi diventa finalmente un testo giuridico. Ma come spesso accade in Italia, il punto non è solo se una legge arriva, bensì come arriva. Claudio Velardi, direttore de Il Riformista e tra i pionieri del lobbismo italiano quando la parola era ancora guardata con sospetto, osserva l’approvazione con uno sguardo insieme soddisfatto e critico. Un bilancio in chiaroscuro, appunto, che mescola passi avanti e rigidità difficili da conciliare con una visione liberale dei rapporti tra interessi e politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Legge sulle Lobby, un bilancio chiaroscuro. Parla Velardi

Approfondimenti su Legge Sulle Lobby

La Corte costituzionale interviene sul traffico di influenze, salvando la legge Nordio ma evidenziando le criticità di un sistema che lascia scoperti fatti gravi.

È in fase di approvazione una nuova legge sulle lobby, volta a regolare la loro attività attraverso un registro pubblico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Legge Sulle Lobby

Argomenti discussi: Primo ok alla legge sulle lobby: più trasparenza nel rapporto tra politica e interessi privati; Via libera della Camera alla legge sulle lobby, va al Senato; Legge sulle lobby: disco verde dalla Camera, ora il testo passa al Senato. Ecco cosa prevede; Pdl Lobby, Moretti: Il Terzo settore non fa lobbismo.

Dalla Camera sì alla legge sulle lobby: vigilanza al Cnel, registro degli incontriROMA È un passaggio per certi versi storico. Soprattutto se si considera che solo un’altra legge, prima di ieri, è arrivata allo stesso punto (per poi arenarsi in ... ilmessaggero.it

Lobbisti d'Italia, registratevi! Arriva la legge sulle lobby, ma non cambierà granchéDopo anni di tentativi e polemiche, approvata in prima lettura la legge che normerà l'accesso in Parlamento dei portatori di interesse, che ... huffingtonpost.it

Quello che non parla io l’ascolto. Quello che non ha luogo lo ritrovo nel suo luogo. A quello che cade io mi rimetto al suo posto. Vedo vivere tutto quello che non vive. Sparisco con quello che resta Claude Esteban - facebook.com facebook