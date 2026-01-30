Questa settimana i vertici di Legacoop Romagna hanno incontrato il nuovo comandante dei Carabinieri di Forlì-Cesena, Gianluigi Di Pilato. Durante l’incontro, hanno parlato di legalità e sicurezza, due temi sempre più al centro dell’attenzione delle aziende cooperative e delle istituzioni locali. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma è chiaro che le parti vogliono lavorare insieme per rafforzare il controllo e la tutela nei territori.

Un momento di confronto istituzionale tra i vertici di Legacoop Romagna e il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, Gianluigi Di Pilato si è tenuto i giorni scorsi. Hanno partecipato il presidente dell’associazione Paolo Lucchi, la coordinatrice delle attività sindacali Simona Benedetti e l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, in rappresentanza della principale realtà cooperativa dell’area. Un incontro dove è stato presentato il perimetro d’azione del movimento cooperativo nelle province di Forlì e Cesena, dove Legacoop associa più di 140 realtà imprenditoriali, con oltre 80. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Legalità e sicurezza, i vertici di Legacoop a confronto con Di Pilato

Il confronto tra giovani cooperatori di Generazioni Romagna e il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, si è svolto a Forlì presso la sede di Formula Servizi.

