Legalità e sicurezza i vertici di Legacoop a confronto con Di Pilato
Questa settimana i vertici di Legacoop Romagna hanno incontrato il nuovo comandante dei Carabinieri di Forlì-Cesena, Gianluigi Di Pilato. Durante l’incontro, hanno parlato di legalità e sicurezza, due temi sempre più al centro dell’attenzione delle aziende cooperative e delle istituzioni locali. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma è chiaro che le parti vogliono lavorare insieme per rafforzare il controllo e la tutela nei territori.
Un momento di confronto istituzionale tra i vertici di Legacoop Romagna e il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, Gianluigi Di Pilato si è tenuto i giorni scorsi. Hanno partecipato il presidente dell’associazione Paolo Lucchi, la coordinatrice delle attività sindacali Simona Benedetti e l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, in rappresentanza della principale realtà cooperativa dell’area. Un incontro dove è stato presentato il perimetro d’azione del movimento cooperativo nelle province di Forlì e Cesena, dove Legacoop associa più di 140 realtà imprenditoriali, con oltre 80. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Legacoop Romagna
Generazioni Romagna, giovani cooperatori a confronto con il presidente di Legacoop nazionale
Il confronto tra giovani cooperatori di Generazioni Romagna e il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, si è svolto a Forlì presso la sede di Formula Servizi.
Delegazione di Legacoop incontra il nuovo questore: "Legalità importante per le cooperative"
Ultime notizie su Legacoop Romagna
Argomenti discussi: Educhiamo Insieme alla Legalità e sicurezza nelle scuole. Prosegue nel 2026 il progetto della Polizia di Stato negli Istituti Scolastici di Ancona e provincia; Legalità e sicurezza, i vertici di Legacoop a confronto con Di Pilato; La UIL FP Vigili del Fuoco diffida l’Amministrazione: Sopralluoghi notturni nei locali a rischio legalità e sicurezza; Legalità e sicurezza dei dati. UNISA chiude il master, presente Banca Monte Pruno.
Legalità e sicurezza, i vertici di Legacoop a confronto con Di PilatoUn momento di confronto istituzionale tra i vertici di Legacoop Romagna e il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di ... ilrestodelcarlino.it
Olgiate Olona: siglati i Patti per la Legalità tra Istituzioni, scuole e commerciantiOLGIOATE OLONA, 29 gennaio 2026 – Una giornata significativa per la comunità di Olgiate Olona, dove l'Amministrazione comunale ha sancito una nuova e più intensa sinergia tra istituzioni, mondo scolas ... varese7press.it
Legalità e sicurezza: un impegno concreto per il territorio La Giunta del Comune di Trezzano sul Naviglio, con delibera 15/2026 ha approvato il Protocollo di intesa per il rafforzamento dell’azione amministrativa di prevenzione e contrasto di eventuali feno - facebook.com facebook
#MariaMessenio, 65 anni, assessora alla Sicurezza e Legalità del Comune di Anguillara Sabazia da settembre 2020, ha rassegnato le dimissioni consegnando la lettera al sindaco Angelo Pizzigallo ieri mattina x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.