Lega | No a nuovi centri islamici a Genova la situazione più a rischio

I consiglieri regionali della Lega, Foscolo, Garibaldi e Biasi, si sono schierati contro l’apertura di nuovi centri islamici in Liguria. In particolare, hanno detto no alla moschea a Genova, sostenendo che la città rappresenta il punto più a rischio. La loro posizione accende il dibattito nel capoluogo ligure, dove si teme un’ulteriore escalation di tensioni.

“È necessario - dicono i consiglieri - intraprendere azioni incisive anche per il rispetto delle norme vigenti che disciplinano l’urbanistica dei servizi religiosi. Attualmente la situazione più a rischio è a Genova, dove sono stati aperti o sono in via di apertura centri islamici”. I tre consiglieri si riferiscono a vico Caprettari o nel quartiere di Teglia: “Se non sono dotati di determinati servizi a livello urbanistico potrebbero generare affollamenti difficili da gestire in viabilità troppo piccole o già congestionate, provocare conflitti con i residenti, aprire spazi a derive radicali”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

L’arresto di Mohammad Hannoun, presidente di alcune associazioni palestinesi in Italia, ha suscitato reazioni contrastanti.

