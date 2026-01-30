Leeds-Arsenal sabato 31 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a Elland Road

Sabato 31 gennaio 2026, alle 16:00, si gioca Leeds-Arsenal. L’Arsenal cerca di rialzarsi dopo tre partite senza vittorie, di cui una in casa contro il Man United. La partita si gioca a Elland Road, un match importante per entrambe le squadre, con almeno un gol per parte previsto. I Gunners devono dimostrare di saper reagire e tornare a conquistare punti.

Questa è una partita importante e un test impegnativo per un Arsenal senza vittorie da tre partite di campionato, di cui una persa in casa contro il Man United. I punti interrogativi sulla loro capacità dei Gunners di gestire la pressione continueranno a persistere a meno che non ottengano rapidamente un’altra vittoria. Questo è un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa domenica alle 16, Leeds ospita l’Arsenal in una sfida che potrebbe essere decisiva per le ambizioni dei Gunners.

