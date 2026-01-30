Le voci degli studenti in consiglio comunale | La Memoria ci rende responsabili

Giovedì sera, il consiglio comunale di Rimini si è riunito in modo straordinario, coinvolgendo molti studenti. Durante l’assemblea, i ragazzi hanno preso la parola, portando le loro testimonianze e riflessioni dopo il viaggio della Memoria in Austria dello scorso novembre. È stata una serata di grande partecipazione, con i giovani che hanno voluto condividere l’importanza di ricordare e di essere consapevoli del passato.

I ragazzi protagonisti del Viaggio della Memoria raccontano emozioni e riflessioni nate nei luoghi dello sterminio nazista, in un confronto intergenerazionale molto partecipato Grande partecipazione e coinvolgimento giovedì sera (29 gennaio) al consiglio comunale straordinario che ha visto protagonisti gli studenti riminesi, insieme a tutti i ragazzi che hanno partecipato al viaggio della Memoria dello scorso novembre in Austria e molti di quelli che hanno iniziato il nuovo seminario del 2026. Un'aula consiliare con tanti giovani presenti per un momento istituzionale che si è trasformato in dialogo intergenerazionale, coordinato dalla presidente Giulia Corazzi.

