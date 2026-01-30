Le storie di errori in sala operatoria continuano a fare paura, questa volta in Italia una donna si è svegliata durante un intervento e si è ritrovata senza 11 denti sani. La paziente racconta di aver visto il soffitto mentre il chirurgo le rimuoveva i denti, senza capirsi cosa stesse succedendo. Un incidente che ha lasciato tutti senza parole e solleva ancora una volta il problema della sicurezza negli studi dentistici.

Il sole filtrava attraverso le finestre di quello studio medico che prometteva una rinascita economica e funzionale, ma che si è rivelato il palcoscenico di un vero e proprio incubo clinico. Una donna di cinquantacinque anni è entrata in quella struttura con il semplice desiderio di sistemare alcuni ponti laterali e ne è uscita con il volto devastato e l’anima a pezzi. Quello che doveva essere un normale percorso di cura si è trasformato in una carneficina odontoiatrica durata quattro ore consecutive, durante le quali undici denti perfettamente sani sono stati estratti brutalmente. Il dolore fisico di quel pomeriggio è stato solo il preludio a una sofferenza psicologica molto più profonda, che ha portato la vittima a isolarsi dal mondo, a interrompere la propria relazione sentimentale per la vergogna e a perdere persino la capacità fondamentale di parlare e nutrirsi correttamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Le tolgono 11 denti sani per errore, orrore in Italia: “Mi sono svegliata, poi l’inferno”

Approfondimenti su Togliere Denti

Due odontoiatri di Torino sono stati condannati dopo aver estratto 11 denti sani a un paziente in sole quattro ore.

Una donna di 55 anni di Genova ha commentato con sollievo la sentenza arrivata mercoledì 28 gennaio, dopo aver subito l’estrazione di 11 denti sani da parte di due dentisti di Torino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Togliere Denti

Argomenti discussi: Torino, le tolgono 11 denti sani in 4 ore: due odontoiatri condannati. Non riuscivo più a mangiare e a parlare, ho perso l'amore perché mi vergognavo; Le tolgono 11 denti sani, condannati; Le tolgono 11 denti per errore, due condanne. Erano sani, mi hanno rovinata; Torino, le tolgono 11 denti. Ma aveva la bocca sana.

Le tolgono 11 denti sani in quattro ore, condannati due odontoiatri: «Non potevo più mangiare o parlare, ho lasciato il mio amore per vergogna»«La mia vita è un inferno». Sono le parole di una donna di 55 anni a cui sono stati estratti undici denti in quattro ore. Poi le ... msn.com

Le tolgono 11 denti sani in 4 ore, condannati due odontoiatri a Torino: «Mi hanno reso la vita un inferno»Il racconto della donna: «Non riuscivo più a mangiare e parlare. Avevo un amore ma l'ho lasciato perché mi vergognavo» L'articolo Le tolgono 11 denti sani in 4 ore, condannati due odontoiatri a Torino ... msn.com

Italycarrent. . C’è un posto dove ogni viaggio diventa “così speciale” Tra borghi che sembrano dipinti, strade che abbracciano il mare e panorami che tolgono il fiato, l’Italia è il luogo perfetto per partire alla scoperta di emozioni nuove. , - facebook.com facebook

Raramente mi è pesato così tanto rappresentare le istituzioni come oggi a Linate, all’arrivo del volo di Stato che ha riportato in Italia le salme delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Le eliche del C130 dell’Aeronautica che si avvicinano con il lor x.com