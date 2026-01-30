Le sonorità del Mediterraneo in sala Aramini col Trio La Rosa

Domenica pomeriggio il Forlimpopoli Folk Club torna a riempire la sala Aramini con musica dal Mediterraneo. Il trio La Rosa ha portato in scena suoni, voci e ritmi delle terre che si affacciano sul Mare Nostrum, regalando un’atmosfera calda e coinvolgente a chi ha deciso di partecipare.

Domenica pomeriggio all’insegna delle sonorità del Mediterraneo nella città artusiana. Il Forlimpopoli Folk Club torna protagonista in sala Aramini con un nuovo appuntamento musicale dedicato alle voci, ai ritmi e alle tradizioni delle terre affacciate sul Mare Nostrum. L’evento è in programma per domenica 1 febbraio alle ore 17 e vedrà salire sul palco il Trio La Rosa, ensemble romagnolo attivo da diversi anni e legato da un rapporto consolidato con la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Lo spettacolo, intitolato ‘Mediterraneo d’amore. Un viaggio musicale tra cuori e onde’, si presenta come un concerto-racconto che attraversa culture, lingue e suggestioni di paesi diversi, uniti dal filo comune dell’amore e della musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le sonorità del Mediterraneo in sala Aramini col Trio La Rosa Approfondimenti su Forlimpopoli Folk Club In Trio La Rosa in concerto con l'omaggio alle melodie del Mediterraneo Domenica 1 febbraio, al Forlimpopoli Folk Club torna la musica dal vivo con il Trio La Rosa. Confermati due bollini rosa all’Istituto Oncologico del Mediterraneo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Forlimpopoli Folk Club Argomenti discussi: Le sonorità del Mediterraneo in sala Aramini col Trio La Rosa; MousikArchè, un viaggio sonoro alle origini della musica: a Reggio un progetto che intreccia memoria, mito e identità · ilreggino.it; L'Adriatico Mediterraneo Festival compie 20 anni. L'Associazione: Per il 2026 rilancio e sostegno delle Istituzioni; Padre Pio – Actor Dei: il Musical evento al TeatroTeam di Bari, domenica 12 aprile. sabato 24 gennaio ViaToledo Sound Mediterraneo dal vivo La band ViaToledo porta sul palco il calore e l’energia della musica napoletana e mediterranea, con un repertorio che spazia dal folk ai ritmi tradizionali, dal blues alla musica popolare italiana, c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.