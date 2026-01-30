Le Salomon XT6 di Naked Copenhagen sono le scarpe da pioggia più eleganti del 2026

Le Salomon XT6 di Naked Copenhagen sono state scelte come le scarpe da pioggia più eleganti del 2026. Sono pratiche, resistenti e hanno un design che si fa notare anche sotto la pioggia. Molti appassionati di scarpe le stanno già provando e apprezzando per la loro versatilità. Non sono solo perfette da mettere per le giornate di pioggia, ma anche per chi cerca un tocco di stile in più.

Le Salomon XT6 di Naked Copenhagen confermano ciò che vediamo da anni per strada: le scarpe tecniche non si nascondono più quando piove. Al contrario, vengono messe in mostra. Questa nuova collaborazione tra il marchio danese e Salomon trasforma una delle icone del trail running moderno in una delle opzioni più raffinate e funzionali per sopravvivere al maltempo in città senza rinunciare allo stile. Forse Naked Copenhagen non è ancora un nome conosciuto dal grande pubblico, ma nell'ecosistema delle sneaker è un chiaro punto di riferimento.

