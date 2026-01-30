Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 30 gennaio 2026

La Borsa italiana ha chiuso in calo ieri, con l’indice principale che ha perso lo 0,14%. Nonostante la giornata in territorio positivo, Milano non è riuscita a mantenere i guadagni e ha concluso in leggero ribasso. Le vicende di mercato continuano a muoversi in modo imprevedibile, lasciando gli investitori attenti a ogni variazione.

Ieri, giovedì 29 gennaio, Milano ha chiuso sotto la parità (-0,14%) al termine di una giornata in territorio positivo.

