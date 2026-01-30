Le prime pagine di oggi

Questa mattina si apre con un annuncio sorprendente: Donald Trump ha comunicato una breve tregua tra Russia e Ucraina. Nel frattempo, a Niscemi si registra una frana che ha causato disagi e interventi di emergenza. Infine, la Corte costituzionale si pronuncia su un caso delicato: chi può guidare dopo aver assunto stupefacenti. Tre notizie che tengono banco e che cambiano il panorama di oggi.

L'annuncio di Trump di una breve tregua fra Russia e Ucraina, la frana di Niscemi, e la Corte costituzionale su chi guida dopo aver assunto stupefacenti Sono due le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi: l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump, non confermato ancora dalla Russia, di una sospensione dei bombardamenti sulle città ucraine per una settimana in vista dei giorni di grande freddo previsti, in quella che quasi tutti i titoli definiscono la "tregua del gelo", e la frana di Niscemi, con le discussioni fra i partiti su dove trovare i finanziamenti per gli aiuti alle zone colpite dal ciclone Harry.

