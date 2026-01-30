Le previsioni meteo di oggi 30 gennaio ad Avellino
A Avellino oggi il cielo è in parte sereno, con poche nuvole. Nel corso della giornata, le nuvole aumentano e nel pomeriggio arriva qualche goccia di pioggia. Sono previsti circa 2 millimetri di acqua nelle prossime ore.
A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
