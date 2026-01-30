le materie della seconda prova e del nuovo orale

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie per la Maturità 2026. Per la seconda prova scritta, gli studenti dovranno prepararsi su discipline specifiche, mentre il colloquio orale si svolgerà su quattro materie diverse. Le scelte sono state rese note pochi giorni fa, e gli studenti iniziano a orientarsi sui temi che dovranno affrontare. La novità riguarda le materie del colloquio, che quest’anno saranno quattro, e non più tre come in passato.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note le discipline della seconda prova scritta e le quattro materie del colloquio orale per la Maturità 2026. L’esame prenderà il via giovedì 18 giugno 2026, dalle ore 8:30, con la prima prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Secondo il decreto n.13 del 29 gennaio 2026, firmato dal ministro Giuseppe Valditara, le materie della seconda prova sono state definite per ciascun percorso scolastico e contemporaneamente sono state indicate anche le quattro discipline dell’orale, che quest’anno subirà una radicale riforma. Le materie della seconda prova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

