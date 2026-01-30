Le italiane in corsa per gli ottavi | chi potrebbe affrontare chi nel sorteggio della fase a eliminazione diretta

L’Italia vede tre club ancora in corsa nella Champions League. Inter, Juventus e Atalanta sono riuscite a passare la fase a gironi e ora si preparano a scoprire il loro avversario negli ottavi di finale. La notizia è che potrebbe esserci un incrocio tra squadre italiane, un risultato che non si vedeva da anni e che accende l’interesse dei tifosi. I sorteggi si avvicinano e le prime ipotesi cominciano a circolare, con le speranze di vedere un confronto tutto italiano.

L’Italia si prepara a vivere uno dei momenti più intensi della storia recente della Champions League: per la prima volta da anni, tre squadre del campionato nazionale – Inter, Juventus e Atalanta – hanno superato la fase a gironi e si trovano in corsa per gli ottavi di finale, con la possibilità concreta di scontrarsi già nella fase a eliminazione diretta. Il sorteggio dei playoff, conclusosi nella giornata di venerdì 30 gennaio 2026, ha definito le prime traiettorie delle italiane, aprendo scenari che nessuno avrebbe immaginato solo un paio di stagioni fa. La novità più significativa è la caduta del divieto di incrocio tra squadre della stessa federazione già dal primo turno della fase a eliminazione diretta, una regola che ha reso possibile l’eventuale derby tra italiane già agli ottavi o ai quarti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Venerdì 30 gennaio a Nyon si terrà il sorteggio degli ottavi di Champions League 2025-26.

