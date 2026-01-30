Le continue interruzioni hanno spezzato la concentrazione di molte persone. Con un messaggio o una mail, la mente si distrae e perde il filo di quello che stava facendo. Le ricerche dimostrano che il multitasking è solo un’illusione: il cervello fatica a passare da un compito all’altro senza perdere efficienza. Per tornare a una mente più profonda, servono strategie chiare e pratiche. Nel frattempo, basta poco per distrarsi: un clic, un messaggio, un aggiornamento e si interrompe il flusso di lavoro.

O rami basta niente: un messaggio, una mail, un aggiornamento. La mano si muove, clic, apertura, risposta veloce. E quando lo sguardo torna al documento che si stava leggendo, qualcosa si è spezzato. Il filo del discorso non è più lo stesso. Serve un attimo per ricordare dove si era rimasti. Negli ultimi vent’anni, questo “attimo” è diventato la normalità. E gli scienziati che studiano l’attenzione hanno iniziato a misurarlo, scoprendo che la capacità di restare concentrati su un singolo compito si è ridotta a una manciata di secondi, 40 o 50 per la precisione. Vivere senza smartphone per un mese: la sfida di “Off February” per disconnettersi X Leggi anche › Disconnessi per legge: il diritto a non rispondere a email di lavoro fuori orario Non si tratta un’impressione generazionale, né un luogo comune da social network: è un cambiamento reale, documentato, che sta trasformando il modo in cui si lavora, si studia e si vive. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le interruzioni continue hanno ridotto drasticamente la capacità di restare concentrati e le ricerche spiegano perché il multitasking è un’illusione e quali strategie possono ricostruire una mente capace di profondità

