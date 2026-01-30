Le innovazioni che rivoluzioneranno la scienza e l’industria nei prossimi anni
Nel 2026, il mondo della scienza e dell’industria cambierà radicalmente. L’energia da fusione, che fino a ora è rimasta in fase di sperimentazione, si appresta a diventare una realtà concreta. Le nuove tecnologie promettono di rivoluzionare il settore, portando avanti soluzioni innovative per il futuro.
Nel 2026, il panorama scientifico e industriale si prepara a un’accelerazione senza precedenti. Tra le innovazioni più promettenti, l’energia da fusione si avvia a uscire dal campo della sperimentazione per entrare in quello delle applicazioni pratiche. Dopo decenni di ricerche, progetti come quello di Commonwealth Fusion Systems, in Massachusetts, puntano a completare un prototipo di reattore entro la fine dell’anno. Il progetto punta a sfruttare il processo che alimenta il Sole, con la promessa di una fonte di energia quasi illimitata, sicura e priva di scorie a lungo termine. Parallelamente, in diverse parti del mondo, vengono costruiti reattori modulari di piccole dimensioni, capaci di generare fino a 500 megawatt, sufficienti per alimentare intere comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Energie Fusione
