Le famiglie reali d' Europa si preparano a conquistare le nevi italiane tra sport glamour e tradizione olimpica 

Le famiglie reali europee si stanno già preparando a sbarcare sulle piste italiane per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Tra sport, eleganza e tradizione, i royals promettono di rendere l’evento ancora più glamour. Sono attesi per assistere alle gare e per partecipare alle tante iniziative di gala, pronti a mescolarsi tra atleti e pubblico. La presenza di queste alte cariche si aggiunge alla grande attesa per una manifestazione che si preannuncia ricca di sorprese e stile.

L e Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 si annunciano come un palcoscenico unico. Non solo per gli atleti, ma anche per le famiglie reali, che trasformeranno le piste italiane in una passerella di stile e fascino. Re, Regine, Principi e Principesse saranno presenti per mostrare il loro sostegno agli atleti e il loro amore per lo sport. Accanto alle dinastie reali ci saranno anche capi di Stato, tra cui il presidente Sergio Mattarella e il vicepresidente americano JD Vance, accompagnato dal segretario di Stato Marco Rubio. I riflettori del mondo saranno puntati su questi Giochi, tra sport e glamour, dove la tradizione olimpica incontrerà l’eleganza delle famiglie reali d’Europa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

