le esportazioni italiane resistono agli ostacoli tariffari con un trend in crescita stabile

Le esportazioni italiane hanno registrato un trend di crescita costante nel primo trimestre del 2026, nonostante le tensioni commerciali internazionali e l’aumento delle barriere tariffarie in diversi mercati chiave. Il dato, rilevato da fonti istituzionali e analisi di settore, evidenzia una resilienza senza precedenti del sistema produttivo nazionale, che ha saputo mantenere l’andamento positivo anche in un contesto globale segnato da incertezze geopolitiche e politiche protezionistiche. I principali settori trainanti sono stati l’industria meccanica, l’agroalimentare di qualità e i beni strumentali per l’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Esportazioni Italiane

Il settore dei materiali a duplice uso rappresenta un elemento strategico per le esportazioni italiane.

