le esportazioni italiane resistono agli ostacoli tariffari con un trend in crescita stabile

Le esportazioni italiane continuano a crescere nel primo trimestre del 2026, resistendo alle tensioni commerciali e alle nuove tariffe imposte in vari paesi. Nonostante le difficoltà, le aziende italiane riescono a mantenere un trend positivo, confermando la solidità del settore.

Le esportazioni italiane hanno registrato un trend di crescita costante nel primo trimestre del 2026, nonostante le tensioni commerciali internazionali e l’aumento delle barriere tariffarie in diversi mercati chiave. Il dato, rilevato da fonti istituzionali e analisi di settore, evidenzia una resilienza senza precedenti del sistema produttivo nazionale, che ha saputo mantenere l’andamento positivo anche in un contesto globale segnato da incertezze geopolitiche e politiche protezionistiche. I principali settori trainanti sono stati l’industria meccanica, l’agroalimentare di qualità e i beni strumentali per l’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

