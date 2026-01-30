Donald Trump torna a parlare pubblicamente dell’Italygate, il complotto che sostiene un presunto intervento dell’Italia nelle elezioni del 2020 negli Stati Uniti. Sui social, il tycoon ha condiviso di nuovo il racconto che vede coinvolti funzionari di Leonardo Spa e satelliti militari, accusando anche la Cia di aver usato strumenti come Hammer e Scorecard per manipolare i voti e favorire Joe Biden. Il retroscena, già bocciato come infondato, torna così a circolare tra chi ancora crede a teorie alternative sulla vittoria del presidente uscente.

A distanza di sei anni, il presidente Donald Trump rilancia il retroscena dell’ Italygate sui social con un link apparso su The Scif: dietro l’esito delle elezioni del 2020 che videro il tycoon sconfitto e Joe Biden vincitore, ci sarebbe stata anche l’Italia: “Funzionari italiani di Leonardo Spa hanno usato satelliti militari per hackerare le macchine per il voto statunitensi, spostando voti da Trump a Biden e utilizzando strumenti sviluppati dalla Cia come Hammer e Scorecard. Questo insieme a numerosi altri metodi di frode e manipolazione”. Il post prosegue con la tesi che “l’intera operazione sarebbe stata coordinata dalla Cina, supervisionata dalla Cia e insabbiata dall’ Fbi, al fine di piazzare Biden come un burattino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le elezioni perdute nel 2020: Trump rilancia l’Italygate, il racconto complottista sostenuto dalla rete Qanon

