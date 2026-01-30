Gabriele Muccino torna sul grande schermo con un nuovo film,

Nel nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, c'è una scena particolare, con protagonista la giovane Margherita Pantaleo, destinata a far discutere. Ai microfoni di Movieplayer.it il regista ha speigato perchè è importante È arrivato oggi al cinema Le cose non dette, il nuov film firmato da Gabriele Muccino. Una storia di due coppie in frantumi per routine, per noia, segreti e tradimenti, ambientata tra Roma e Tangeri, con protagonisti Miriam Leone, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. La scena sotto la doccia in Le cose non dette: perché farà discutere Accanto al cast "adulto" si muove la giovanissima Margherita Pantaleo, che nel film interpreta Vittoria, figlia di Paolo e Anna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le cose non dette, Muccino sulla scena che creerà scalpore: "Il cinema deve graffiare"

Approfondimenti su Gabriele Muccino

Gabriele Muccino torna a parlare del suo cinema, tra influenze di Tangeri e momenti di creatività massimalista.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gabriele Muccino

Argomenti discussi: Le cose non dette; Le cose non dette, Gabriele Muccino: Una storia di traumi taciuti che segnano il nostro destino; Le cose non dette, arriva il nuovo film di Gabriele Muccino: trama e personaggi; Le cose non dette, amori e tradimenti, vent’anni dopo è sempre la stessa storia.

Le cose non dette , il film di Muccino ha un finale thriller tra silenzi tossici, il rifiuto di invecchiare e figli che diventano mostriDal 29 gennaio è al cinema Le cose non dette, il film che Gabriele Muccino ha tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron per dirci come i silenzi dicano di più delle parole ... vogue.it

Gabriele Muccino torna al cinema con Le cose non dette, il suo film più estremo e cupoGabriele Muccino con Le cose non dette (nei cinema da oggi 29 gennaio) firma il suo film più estremo. Ci sono tutti gli ingredienti mucciniani: le nevrosi, i tradimenti, i non detti, appunto, le relaz ... iodonna.it

Soundtrack album released for Gabriele Muccino's 'Things Untold' ('Le cose non dette') feat. music by 'The Leopard' & 'Medici' composer @PaoloBuonvino. tinyurl.com/6tavt6rh x.com

ESCE OGGI IN OLTRE 500 CINEMA "LE COSE NON DETTE" IL NUOVO FILM DI GABRIELE MUCCINO CON UN CAST ALL STAR. #LeCoseNonDette di #GabrieleMuccino da OGGI in oltre 500 cinema distribuito da #01distribution Nel cast #MiriamLeone, #St - facebook.com facebook