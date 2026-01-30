L’azzardo di Elly | Vinceremo noi Invece sarà solo lei a rischiare il posto

Nel palazzo di Montecitorio, il clima è più tranquillo del solito, ma tra i corridoi si parla molto della scelta di Elly. La leader del Pd ha deciso di puntare tutto sul «No» al referendum, rischiando di perdere qualcosa di importante, forse anche il posto. Intanto, Marco Furfaro, uno dei più fedeli a Matteo, commenta con un sorriso che l’azzardo di Elly potrebbe portare a risultati sorprendenti, anche se i rischi sono evidenti. La partita si fa dura e le scadenze si fanno sempre più vicine.

Nel palazzo Montecitorio semideserto del giovedì pomeriggio Marco Furfaro, il più puro schleiniano tra i membri della segreteria del Pd, descrive la scommessa di Elly che ha deciso di giocarsi molto se non tutto sulla vittoria del «No» al referendum. «Se vinciamo - spiega Furfaro - la segretaria si legittima. Il voto per noi equivale ad un congresso. Poi si terrà pure quello statutario visto che Elly andrà a scadenza ma servirà solo per lanciare la campagna delle politiche». Due passi e su un divano trovi Nico Stumpo, uno dei membri del «correntone», accademico dei giochi che regolano la vita del Pd.

