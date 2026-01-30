Lazio-Genoa rigori e gol | decisivo il Var cosa è successo

Nel match di oggi tra Lazio e Genoa, il Var ha fatto la differenza. Due rigori sono stati assegnati grazie all’intervento della tecnologia, cambiando il corso della partita. I tifosi hanno assistito a un evento deciso anche dall’uso del video, che ha svelato due falli su cui sono stati fischiati i penalty. La partita si è giocata intensamente fino alla fine, con il Var protagonista in momenti chiave.

(Adnkronos) – Il Var è decisivo per l'assegnazione di due calci di rigore nel match Lazio-Genoa oggi 30 gennaio. Il risultato all'Olimpico, deserto per la contestazione dei tifosi biancocelesti, si sblocca al 57' con il penalty trasformato da Pedro. La massima punizione viene assegnata dall'arbitro Zufferli dopo il richiamo del Var. Il direttore di gara inizialmente non sanziona il tocco di mano di Martin dopo l'accelerazione di Isaksen. Zufferli, al monitor, valuta le immagini: il tocco del genoano è giudicato falloso, rigore e Lazio a segno. La Lazio raddoppia al 62' con Taylor ma 5 minuti dopo subisce la rete genoana, anche in questo caso su rigore e anche stavolta con l'intervento del Var.

