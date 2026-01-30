Lazio-Genoa probabili formazioni e dove vederla | Sarri cerca il rilancio De Rossi a caccia di conferme

Questa sera alle 20, la Lazio affronta il Genoa in una partita importante per entrambe le squadre. Sarri cerca di rilanciare i suoi, mentre De Rossi vuole confermare il buon momento. La sfida apre la giornata numero 23 del campionato di Serie A.

Lazio-Genoa apre ufficialmente il programma della giornata numero 23 del campionato di Serie A. Si gioca venerdì sera, ore 20.45. Da un lato i biancocelesti, allenati da Maurizio Sarri, hanno conquistato un solo punto nelle ultime due partite. All'Olimpico arriva un Genoa in salute, dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna: la squadra di De Rossi è ora a +6 sulla zona retrocessione. All'Olimpico ci sarà contestazione per la tensione tra tifosi e società. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Lazio-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 23ª giornata i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano il Grifone di Daniele De Rossi: Olimpico deserto per la protersta dei tifosi contro Lotito ... tuttosport.com

Lazio-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioniI biancocelesti non vincono in casa da più di due mesi, i liguri vogliono tenere lontano il terzultimo posto. Sarri perde nuovamente Rovella, De Rossi ritrova Ostigard ... msn.com

