Lavoro e inclusione a Udine il workshop sul metodo Ips | istituzioni e servizi a confronto

Questa mattina a Udine si è svolto un incontro dedicato all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Nella sala della Torre di Santa Maria, istituzioni e servizi si sono confrontati sul metodo IPS, un modello che punta a favorire l’occupazione di chi ha più difficoltà a trovare un lavoro. Il workshop ha coinvolto operatori e rappresentanti pubblici, tutti alla ricerca di soluzioni concrete per migliorare l’inclusione sul fronte del lavoro.

Operatori, aziende e mondo sanitario riuniti alla Torre di Santa Maria per discutere di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in situazione di svantaggio Questa mattina Udine è diventata il centro di un confronto concreto sul lavoro inclusivo. Nella sala convegni della Torre di Santa Maria, in via Zanon, si è aperto il workshop dedicato all’Individual Placement and Support (IPS), il modello di inserimento lavorativo promosso dal Consorzio Il Mosaico e già sperimentato sul territorio in collaborazione con i servizi di salute mentale. L’iniziativa, in programma fino alle 13.30, è rivolta a operatori, enti, professionisti e istituzioni con l’obiettivo di approfondire strumenti e prospettive per favorire l’accesso al lavoro delle persone con disabilità e in situazione di svantaggio.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Udine Lavoro

Il 27 gennaio a Udine, presso l’Auditorium dell’Istituto Salesiano G.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Udine Lavoro

Argomenti discussi: Lavoro e inclusione in Puglia; Il vino che crea lavoro e inclusione: premiato a Roma un progetto nato nelle Langhe; Lavoro e tumore: cosa è previsto per chi ha avuto una malattia oncologica; Decreto sicurezza e lavoro: meno assunzioni per le persone con disabilità.

Ascoli Piceno, i numeri del progetto 'Attenzione fragile' di Ama Aquilone: ''Lavoro fondamentale per l'inclusione socio-lavorativa''Sono 244 le persone 'fragili' accolte, 88 i tirocini di inclusione sociale attivati e 18 le assunzioni realizzate, con un tasso di occupazione complessivo del 17%: questi alcuni dei dati più significa ... picenotime.it

Assegno inclusione e Supporto formazione lavoro sono compatibili?Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): l'INPS si corregge e chiarisce i casi di incompatibilità ... fiscoetasse.com

Alle Torri presentato il progetto abilitante per lavoro e inclusione ift.tt/blBJsKx x.com

Lavoro e inclusione in Puglia: il sistema di collocamento mirato pugliese chiude il bilancio in postivo - facebook.com facebook