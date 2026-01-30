Lavoro convenzione tra Inps e Procura Milano su irregolarita' contributive previdenziali e assistenziali

A Milano, oggi, il presidente dell’Inps Gabriele Fava e il Procuratore della Repubblica Marcello Viola hanno firmato una convenzione. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni per contrastare irregolarità contributive, previdenziali e assistenziali. L’obiettivo è individuare e reprimere più efficacemente le violazioni, migliorare le azioni di prevenzione e condividere informazioni e indagini su eventuali reati, coinvolgendo anche altre istituzioni.

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Il presidente dell'Inps Gabriele Fava e il Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola, hanno firmato oggi a Milano una convenzione che avvia un percorso di collaborazione stabile finalizzato alla ricerca e la repressione delle violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale, il potenziamento delle azioni di prevenzione e lo sviluppo di sinergie informative e investigative su notizie di reato anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni. La firma è avvenuta nella sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano alla presenza di Antonio Pone, Direttore Generale vicario, Alessandro Romano, Direttore centrale Internal audit, Risk Management, Compliance e Antifrode, Mauro Saviano, Direttore del Coordinamento Metropolitano di Milano, Eugenio Fusco e Bruna Albertini, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

