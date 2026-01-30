Lavori al sottopasso del grattacielo resterà chiuso un anno Renzi FdI | Incredibile quattro anni d' attesa

Il sottopasso di Viale Principe Amedeo resterà chiuso per un anno. I lavori di adeguamento, necessari per rispettare le norme sull’accessibilità, sono iniziati da qualche settimana. L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, ha spiegato che l’intervento riguarda le rampe e durerà circa dodici mesi. Nel frattempo, gli automobilisti e i pedoni dovranno trovare percorsi alternativi. La decisione ha scatenato le proteste di alcuni cittadini e anche le critiche di Matteo Renzi, che ha definito l’attesa di

Rfi ha illustrato il cronoprogramma che prevede la chiusura totale del sottopasso per 12 mesi. Il consigliere Renzi (FdI) furente: "La risposta sui lavori "fermi" da mesi è stata sorprendente e incredibile" "FiberCop ha avviato i lavori, con previsione di completarli entro metà febbraio - spiega l'assessore Morolli -. Tuttavia, l'interferenza riguarda anche lo spostamento di quattro linee di fibra ottica a lunga percorrenza: per queste infrastrutture il governo ha richiesto a FiberCop di sospendere i lavori durante le Olimpiadi invernali in alcune regioni, tra cui l'Emilia-Romagna. Pertanto il termine inizialmente previsto potrebbe subire ulteriori dilazioni.

