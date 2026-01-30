Lauree abilitanti orientamento pre-universitario STEM e diritto allo studio tra le priorità del MUR nell’Atto di indirizzo 2026
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il suo piano per il 2026. Tra le priorità ci sono le lauree abilitanti, l’orientamento pre-universitario, il promuovere le STEM e garantire il diritto allo studio. Il documento indica le linee guida per le prossime politiche e interventi nel settore universitario e della ricerca.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’atto che orienta, per l’anno 2026, l’attività amministrativa e strategica del dicastero. Il documento si muove in continuità con le linee programmatiche già tracciate nel 2025 e si inserisce in un contesto più ampio di politiche pubbliche, in raccordo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano strutturale di bilancio, il Documento programmatico di finanza pubblica e la programmazione europea. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Ministero Università e Ricerca
MUR assegna 150 milioni di euro aggiuntivi per le borse di studio universitarie 2025/2026: risorse PNRR destinate al diritto allo studio
Ultime notizie su Ministero Università e Ricerca
Argomenti discussi: Lauree abilitanti, orientamento pre-universitario, STEM e diritto allo studio tra le priorità del MUR nell’Atto di indirizzo 2026.
Lauree abilitanti, orientamento pre-universitario, STEM e diritto allo studio tra le priorità del MUR nell’Atto di indirizzo 2026Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’atto che orienta, per l’anno 2026, l’attività amministrativa e strategica del dicastero. orizzontescuola.it
Orientamento pre e post laurea, in Università tre giornate con 2.300 iscrittiPAVIA. Tra sabato 17 e martedì 20, l’Università di Pavia ha organizzato tre appuntamenti di orientamento che coinvolgeranno oltre 2.300 persone in tutto, stando alle iscrizioni aggiornate a venerdì ... laprovinciapavese.gelocal.it
Orizzonte Scuola. . Martedì 27 gennaio sono stati pubblicati i decreti che indicano i percorsi abilitanti per l'anno accademico 2025-2026. Migliaia di aspiranti docenti erano in attesa dei provvedimenti emanati dal Ministero dell'Università. Adesso saranno le sin - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.